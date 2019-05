+++ Der Morgen live +++ Großbritannien eine Woche ohne Kohlestrom

Erstmals seit über 130 Jahren ist Großbritannien eine Woche lang ohne Kohlestrom ausgekommen. Die "kohlefreie" Stromversorgung werde in Zukunft häufiger möglich sein, da in das Energiesystem immer mehr Strom aus erneuerbaren Quellen eingespeist werde, erklärte der Chef des britischen Netzbetreibers National Grid, Fintan Slye. Ab 2025 solle die Stromversorgung des Landes ganz ohne Kohlekraftwerke gewährleistet werden. Die britische Regierung hatte kürzlich erklärt, dass bis 2030 ein Drittel des nötigen Stroms durch Offshore-Windparks erzeugt werden solle. Zur Wahrheit gehört aber auch: Im Strommix des Landes spielen aber weiterhin Atomkraftwerke eine wichtige Rolle. In Deutschland hatte die Kohlekommission nach schwierigen Beratungen ja beschlossen, dass die Kraftwerkskapazitäten ab 2022 schrittweise abgebaut werden und spätestens 2038 auslaufen. (Foto: Patrick Pleul/DPA) 5/9/19 4:31 AM Die USA und China wollen trotz des tobenden Handelskriegs zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt miteinander sprechen . Vor der neuen Gesprächsrunde warf US-Präsident Donald Trump der Regierung in Peking Wortbruch vor. "Sie haben das Abkommen gebrochen", sagte Trump gestern Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida. Die US-Regierung beschuldigt China, bei den seit Monaten andauernden Verhandlungen bereits gemachte Zusagen wieder zurückgenommen zu haben. Trump hatte deshalb angekündigt, die bereits geltenden Sonderzölle auf Importe aus China von morgen an zu erhöhen . Die chinesische Regierung drohte mit Vergeltungsmaßnahmen . (Foto: Kevin Lamarque/REUTERS) 5/9/19 4:26 AM Die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank (44) will in einer neuen Netflix-Serie als Astronautin abheben. Swank hat den Zuschlag für die Hauptrolle in den zehn bestellten Folgen von "Away" erhalten, wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtete. Die Sci-Fi-Serie über die erste bemannte Mars-Mission dreht sich um die Astronautin Emma Green (Swank), die ihre Familie zurücklassen muss, um die gefährliche Mission zu leiten. Hoffentlich ist der Film der Realität voraus und Frau Swank und ihre Kolleginnen haben funktionierende Raumanzüge. (Foto: Lucas Jackson/REUTERS) 5/9/19 4:18 AM In einer Villa in einem luxuriösem Wohnviertel von Los Angeles hat die Polizei ein Waffenarsenal mit mehr als 1000 Gewehren und einer größeren Menge Munition entdeckt. "Das ist ein großes Versteck", sagte Polizei-Sprecher Chris Ramirez dem Sender KTLA. Die Polizei und die Waffenbehörde ATF hatten nach einem Tipp über illegale Waffenkäufe das Haus in der Nobelgegend von Bel Air und Holmby Hills durchsucht. Fernsehbilder zeigten Berge von Waffen , die in der Einfahrt der Millionen-Villa von den Beamten aufgestapelt waren. Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden. Über den Besitzer des Hauses wurde zunächst nichts bekannt. (Foto: KCBC/ KCAL/ AP) 5/9/19 4:14 AM 5/9/19 4:08 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich zum "Morgen" hier auf SPIEGEL ONLINE . In den kommenden Stunden begleite ich Sie gern mit Nachrichten aus aller Welt in Ihren Tag. Show more Tickaroo Liveblog Software