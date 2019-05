+++ Der Morgen live +++ Zehn Millionen unterschreiben Petition für Amtsenthebung von Trump

5/10/19 4:10 AM In Washington haben die die Vertreter gleich einer ganzen Reihe von Bürgerinitiativen eine Liste von rund zehn Millionen Unterschriften an die Demokratischen Abgeordneten Rashida Tlaib und Al Green übergeben . Sie fordern nicht weniger als ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump . Zehn Millionen sind schon ein Statement - doch die Demokraten zögern noch. Sie könnten mehr verlieren als gewinnen, wenn ihr Ansinnen am Ende im US-Senat scheitert, wo die Republikaner über eine Mehrheit verfügen. So kurz vor Beginn des Wahlkampfs wäre ein gescheitertes Impeachment eine schlechte Werbung. (Foto: Saul Loeb/AFP) 5/10/19 4:05 AM 5/10/19 4:04 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser , ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Die Fußball-Fans unter Ihnen dürften sich nach dieser anstrengenden Woche nach ein wenig Schlaf sehnen - aber es hat sich wenigstens gelohnt. Auch die Halbfinalrunde gestern in der Europa-League warn an Dramatik kaum zu überbieten - auch wenn das eine Spiel mit dem unglücklichen Aus für Frankfurt endete. Jetzt heißt es am Wochenende Schlaf nachholen . . . Aber kommen wir erst einmal zu den Nachrichten. Show more Tickaroo Liveblog Software