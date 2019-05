+++ Der Morgen live +++ Überwachungssoftware bei Whatsapp

5/14/19 4:11 AM 5/14/19 4:07 AM Der Chatdienst WhatsApp hat eine wichtige Sicherheitslücke geschlossen: Durch die Lücke war es möglich, dass Überwachungs-Software auf Smartphones installiert werden konnte. So konnten Handys mit einem präparierten WhatsApp-Anruf infiziert werden, da die Schwachstelle bei der Internet-Telefonie lag. Hinter der Angriffs-Technologie werde die Firma NSO vermutet, die Spionage-Werkzeuge an Regierungen verkauft, berichteten unter anderem die "Financial Times" und der Blog "TechCrunch". WhatsApp geht davon aus, dass Ziel der Angriffe einige ausgewählte Nutzer geworden sein dürften. So sei ein Menschenrechts-Anwalt in Großbritannien am Wochenende Ziel so einer versuchten Cyber-Attacke geworden. Das berichete die "Financial Times" unter Berufung auf Forscher des Citizen Lab (Universität Toronto). Der Angriff sei aber von WhatsApp verhindert worden, hieß es. Der zum Facebook-Konzern gehörende Chatdienst erfuhr Anfang Mai von dem Problem und schloss die Lücke innerhalb weniger Tage. Betroffen waren sowohl Smartphones mit Google Android-System als auch iPhones, Microsoft Handys und Samsungs Tizen. WhatsApp schaltete auch US-Regierungsbehörden für Ermittlungen ein. 5/14/19 3:59 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Wie schön, dass Sie wach sind und mit mir in diesen Dienstagmorgen starten. Ich begleite Sie in den kommenden drei Stunden mit den Live-News aus aller Welt. Für Anregungen jeder Art erreichen Sie mich hier: rachelle.pouplier@spiegel.de Und nun lehnen Sie sich zurück, genießen Ihren Kaffee - denn es geht los. Show more Tickaroo Liveblog Software