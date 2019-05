+++ Der Morgen live +++ Tief "Axel" lässt Krankenhausdach einstürzen

Haben Sie es nachts prasseln hören? Tief "Axel" hat uns in den vergangenen Stunden heftigen Regen beschert. In Helmstedt, Niedersachsen , musste ein Krankenhaus wegen eines Wasserschadens evakuiert werden. Die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtete, dass eine Decke des Helios-Klinikums eingestürzt sei, nachdem sich auf dem Dach Regenwasser gestaut hatte. In Baden-Württemberg löste die Stadt Wangen im Allgäu Hochwasseralarm aus. Der Fluss, der durch die Stadt fließt, habe den Auslösepegel für den Alarm von 2,30 Metern um 1.30 Uhr überschritten, sagte ein Sprecher der Stadt. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz führte "Axel" zu sturmartigen Böen und einigen vollgelaufenen Kellern. Auch in Hessen standen Keller unter Wasser und einige Straßen waren zwischenzeitlich gesperrt. In Thüringen liefen ebenfalls mehrere Keller voll, außerdem Turnhallen und ein Jugendclub. Die Autobahn 4 zwischen Herleshausen und Gerstungen in Thüringen musste in einer Richtung wegen einer überfluteter Fahrbahn gesperrt werden. Mehrere Pegelstände in Bayern erreichten in der Nacht die Meldestufe 3 von 4, bei der Überflutungen einzelner Grundstücke oder vereinzelte Verkehrseinschränkungen zu erwarten sind. In Mecklenburg-Vorpommern steckten Blitze auf der Ostseeinsel Rügen und in der Gemeinde Gnevkow jeweils ein Reetdach in Brand. Beide Häuser waren nach dem Feuer unbewohnbar. Auch für heute kündigen die Experten Dauerregen und Unwetter an. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen habe sich die Lage bereits entspannt, in Westdeutschland werde das dann im Laufe des Tages passieren, sagte ein Sprecher. Nur in Bayern und Baden-Württemberg sei noch bis Mittwochmorgen mit starkem bis heftigem Regen zu rechnen. 5/21/19 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leser. Wie geht es in Österreich weiter? Wie wirkt sich das FPÖ-Debakel wohl auf die Europawahl aus? Was haben die starken Regenfälle der vergangenen Nacht angerichtet? Diesen und weiteren Fragen gehen wir an dieser Stelle in den kommenden drei Stunden nach. Show more Tickaroo Liveblog Software