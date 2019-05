+++ Der Morgen live +++ Mount Everest völlig überlaufen

5/24/19 4:16 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser, ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Heute ist der Tag, an dem die Briten gespannt auf den Rücktritt ihrer Premierministerin warten. Experten rechnen damit, dass sich Theresa May im Laufe des Vormittags auf ein Datum für ihren Abschied als Parteichefin festlegen wird. Damit wären wohl auch ihre Tage als Premierministerin gezählt, weil diese Ämter in Großbritannien traditionell verknüpft sind. Derweil läuft in der EU die Wahl zum Europa-Parlament. Die Ergebnisse werden Sonntag Abend feststehen. Viel Zeit für Erholung bleibt also nicht an diesem Wochenende. Aber kommen wir erst einmal zu den Nachrichten. Show more Tickaroo Liveblog Software