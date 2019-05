+++ Der Morgen live +++ Angriff auf Volkswagen

5/27/19 4:24 AM Zu den wichtigsten Nachten abseits der EU-Wahlen gehört zweifelsohne die mögliche Neuordnung der Autobranche . Nichts weniger würde es nämlich bedeuten, wenn Renault und Fiat Chrysler tatsächlich eine Übereinkunft für einen Zusammenschluss erzielen. Dann nämlich entstünde der größte Autokonzern der Welt, Volkswagen und Toyota hätten das Nachsehen. Nach Informationen der "Financial Times" und des "Wall Street Journal" suchen Arbeitsgruppen der Autobauer derzeit nach Gemeinsamkeiten. Die denkbaren Möglichkeiten reichten von Kooperation in einzelnen Geschäftsbereichen bis hin zu einen austausch von Aktien. Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass die Verhandlungen ergebnislos enden. (Fotomontage: Marco Bertorello/AFP) 5/27/19 4:13 AM 5/27/19 4:11 AM Guten Morgen, verehrte Leserinnen und Leser, ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Gar nicht so einfach, die Ergebnisse der Europawahl in einem Satz zusammenzufassen - zu unterschiedlich sind die Tendenzen in den einzelnen Mitgliedsländern. In Osteuropa, Italien und Frankreich sind die EU-Zersetzer weiter auf dem Vormarsch, in Deutschland und den Niederlanden gaben ihnen die Wähler eine Korb. Allmählich ruht alle Hoffnung, so scheint es, auf den Grünen, die jedoch noch andere Fragen beantworten müssen, als nur die nach dem Klima. Die etablierten müssen dagegen trotz einiger Erfolge als Verlierer gelten. (Details können Sie in den Analysen auf spiegel.de nachlesen) Ein klares "Mal abwarten" also. Aber kommen wir erst einmal zu den Nachrichten abseits der Wahlen . . . Show more Tickaroo Liveblog Software