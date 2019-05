+++ Der Morgen live +++ Union-Präsident Zingler erlebte den Aufstieg auf der Toilette

5/28/19 4:12 AM So sah das gestern nach Abpfiff im Stadion aus. 5/28/19 4:11 AM Der historische Aufstieg von Union Berlin in die Fußball-Bundesliga war eins der Themen der Nacht. Vor allem in Berlin selbst, wo manche Fans und viele Spieler vermutlich immer noch nicht vom Feiern nach Hause gekommen sind. Durch ein 0:0 im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart wurden die Eisernen zum ersten Zweitligisten seit sieben Jahren, der sich in den Entscheidungsspielen gegen den Bundesligisten durchgesetzt hat. 5/28/19 4:00 AM Es ist Dienstag, der 28. Mai 2019. Die Europawahl wirkt noch nach, Österreich steht ohne Regierung da, "Kiss" ist laut eigener Aussage größer als der Papst, und der VfB Stuttgart hat sich aus der Fußball-Bundesliga verabschiedet. Sie sehen: Es gibt viel zu besprechen. Also verlieren wir keine Zeit, sondern legen los. Hallo und herzlich Willkommen zum "Morgen" bei SPIEGEL ONLINE . Mein Name ist Malte Müller-Michaelis , und ich werde Sie in den kommenden drei Stunden in den Tag begleiten. Bei Fragen, Anregungen, Wünschen, Lob oder Kritik erreichen Sie mich unter malte.mueller-michaelis@spiegel.de . Show more Tickaroo Liveblog Software