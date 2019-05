+++ Der Morgen live +++ Parlamentssprecher Bercow will Brexit-Streit unbedingt weiter moderieren

Wir beginnen den "Morgen" mit einem Ruf zur Ordnung : John Bercow, der Sprecher des britischen Unterhauses, will seinen Posten nicht räumen, solange im Parlament noch der Brexit-Streit tobt. Das sei nicht vernünftig, sagte er dem britischen "Guardian". Seit Herbst 2018 hatte es Berichte gegeben , wonach Bercow seinen Posten nach zehn Jahren womöglich im Juni oder Juli aufgeben wollte . Mit seinen "Ordeeer!"-Rufen hat Bercow als Moderator der oft hitzigen Brexit-Debatten große Bekanntheit erlangt. Der Unterhaussprecher sagte dem "Guardian" nun, er habe sich dahingehend nie geäußert. Zudem habe er das Gefühl, dass sich gerade bedeutsame Dinge abspielten und große Streitpunkte zu lösen seien "und unter diesen Umständen erscheint es nicht vernünftig , den Posten zu räumen." Wie der "Guardian" berichtet, dürfte Bercows Äußerung für Frust bei Brexit-Hardlinern sorgen. Denn Bercow besteht darauf, dass das Parlament über die Formalitäten des EU-Austritts entscheidet und wird von einigen Tories als parteiisch kritisiert . Falls Sie John Bercow aus irgendeinem Grund noch nicht kennen: 5/29/19 3:57 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Es ist wieder so weit: In den kommenden drei Stunden blicken wir gemeinsam auf die wichtigsten Nachrichten für einen gut informierten Start in den Tag. Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie mich unter marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter . Los geht's! Show more Tickaroo Liveblog Software