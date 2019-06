+++ Der Morgen live +++ Trump hat die Haare schön

6/3/19 4:19 AM Beginnen wir heute einmal etwas weniger politisch - obwohl sich aus Begebenheit auch politische Schlussfolgerungen ableiten ließen: Bei einer Trauerfeier für die Opfer des Amoklaufs in Virgina Beach, bei der ein Angreifer zwölf Menschen erschossen hatte, zeigte sich US-Präsident Donald Trump mit einer für ihn vollkommen ungewöhnlichen Frisur . Und man ist fast versucht zu sagen: Sieht gut aus, steht ihm. Jahrzehnte lang schien das Erscheinungsbild des Immobilien-Besitzers/Showstars/Politikers in Stein gemeißelt. Experten und Nicht-Experten redeten sich die Köpfe heiß, wie er das wohl regemäßig hinbekommt mit seiner 80er-Tolle. Dabei kleidet sie ihn alles andere als vorteilhaft. Eine andere Frage, die sich viele Leute regelmäßig stellten war: Warum tut er das? (Aber das gilt ja für vieles, was Trump so anstellt... (Foto: Joshua Roberts/Reuters) 6/3/19 3:54 AM 6/3/19 3:54 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Der Tag in Berlin beginnt mit sommerlichen Temperaturen und einem strahlen blauen Himmel. Viel angenehmer also als im Westen Deutschlands wo es sich in der der Nacht bereits wieder merklich abgekühlt hat und Regen und Gewitter folgen. Aber angesichts der politischen Verwerfungen in Berlin nach dem überraschenden Rückzug von Andrea Nahles aus der Politik interessiert das hier sowieso nur die Wenigsten. . . Show more Tickaroo Liveblog Software