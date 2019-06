+++ Der Morgen live +++ Deutsche verbrauchten 2018 drei Milliarden Plastikbeutel für Obst und Gemüse

Kommt nicht in die Tüte – aber in den Beutel: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr mehr als drei Milliarden der dünnen Plastikbeutel verbraucht, die sich in vielen Obst- und Gemüseabteilungen finden. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf das Bundesumweltministerium. Die FDP hatte der Regierung eine entsprechende Anfrage gestellt. Das entspricht im Schnitt 37 Plastikbeutel pro Verbraucher , nur zwei weniger als 2017 mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 39 Tüten. Die Deutschen verwendeten somit mehr der sogenannten Hemdchenbeutel als in den Jahren 2015 und 2016 mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 36 Stück. Dies steht im Gegensatz zu dem drastischen Rückgang bei der Nutzung von Plastiktüten , der sich seit 2016 fast halbiert hat von 45 auf 24 Stück 2018. Denn viele Händler geben die festeren Kunststoff-Tragetaschen nicht mehr umsonst aus, sondern verlangen Geld dafür – offenbar eine wirksame Abschreckung. Die meist kostenlosen Hemdchenbeutel sind hingegen von der Europäischen Richtlinie ausgenommen, die den Plastiktütenverbrauch auf dem Kontinent senken soll. Die umweltpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Judith Skudelny , warf Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) vor, sie drohe mit ihrer "Symbol-Politik zur Reduzierung des Plastikmülls" zu scheitern. "Ihre Maßnahmen bleiben Stückwerk und sind inkonsequent." Plastiktüten würden vom Kunden oft durch Hemdchenbeutel ersetzt . 6/4/19 4:05 AM Vorhin an der Spree. 6/4/19 4:00 AM Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Newsblog! Wie gewohnt finden Sie hier in den drei kommenden Stunden die wichtigsten Nachrichten und ein paar Kleinigkeiten aus dem Internet und der Welt für einen guten Start in den Tag. Halten Sie Ihre Kaffeetassen fest, es geht los! Show more Tickaroo Liveblog Software