+++ Der Morgen live +++ Gewitter zieht mit 177.000 Blitzen über Europa

6/6/19 4:50 AM Die starke Zunahme tödlicher Badeunfälle speziell von Kindern alarmiert die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft. Die Ursache dafür sehen die Rettungsschwimmer in der Schließung vieler Schwimmbäder . Damit nämlich würden Gelegenheiten zum Schwimmenlernen verloren gehen. Die Zahl der Grundschüler, die nicht sicher schwimmen könnten, sei nach repräsentativen Studien von 50 Prozent im Jahr 2010 auf 59 Prozent im Jahr 2017 gestiegen. Mit einer Online-Petition fordert die DLRG deshalb einen bundesweiten Masterplan zur Erhaltung der Bäder. Mehr als 100.000 Menschen hätten bereits unterschrieben. (Foto: Frank May/dpa) 6/6/19 4:41 AM Mehr als 100.000 abgelehnte Asylbewerber haben seit 2014 Geld dafür bekommen, dass sie Deutschland wieder verlassen . Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht, kehrten etwas mehr als zwei Prozent von ihnen später wieder nach Deutschland zurück und stellten erneut einen Asylantrag. "2506 Personen von 102.761 abgelehnten Asylbewerbern, die freiwillig ausgereist waren, haben nach ihrer Wiedereinreise in den Jahren 2017 bis 2019 einen Asylfolgeantrag gestellt", heißt es in der Antwort. Die meisten abgelehnten Asylbewerber, die im vergangenen Jahr von dem Bund-Länder-Programm zur Re-Integration im Heimatland profitierten, stammten aus Ost- und Südosteuropa. Am häufigsten nahmen Albaner (1345) und Serben (1088) die Förderung in Anspruch. Auch zahlreiche Menschen aus Georgien, Russland, Nordmazedonien und dem Irak entschieden sich für die Rückkehrhilfe. Kaum genutzt wurde die Förderung dagegen von abgelehnten Asylbewerbern aus Afghanistan und der Türkei. 6/6/19 4:39 AM Playmobil will ins Geschäft mit Film und Fernsehen einsteigen. Die 80 Millionen Dollar teure Kinoproduktion "Playmobil - Der Film" hat am kommenden Montag Weltpremiere - noch vor kleinem Publikum. Der Streifen eröffnet das traditionsreiche Festival für Animationsfilme im französischen Annecy. Der offizielle Kinostart ist für den 29. August vorgesehen. Für den Playmobil-Erfinder - die Brandstätter Gruppe in Zirndorf bei Nürnberg - ist das aber nur ein Schritt von vielen, um sich zukünftig international auch als starke Medienmarke aufzustellen. "Aktuell produzieren wir unsere erste große TV-Serie über eine neue Ritterwelt mit dem Titel "Novelmore", die im Herbst 2020 an den Start geht", kündigte der Markenvorstand Lars Wagner an. (Foto: Benjamin Beytekin/dpa) 6/6/19 4:29 AM Der frühere SPD-Chef und heutige Linken-Politiker Oskar Lafontaine hält einen völligen Niedergang der SPD für möglich . "In Italien oder Frankreich haben sich die sozialdemokratischen Parteien mehr oder weniger aufgelöst", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das kann auch der SPD passieren, wenn sie ihre Politik nicht ändert." Die SPD verliere seit 1999 Wähler, weil die Regierung unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer im Zusammenwirken mit CDU, CSU und FDP Gesetze verabschiedet habe, die die Hälfte der Bevölkerung in einem dramatischen Ausmaß schlechter stellten. "Daran hat sich bis heute nichts geändert. Das hat nur niemand in der SPD-Führung realisiert", sagte Lafontaine. 6/6/19 4:27 AM Die chaotischen Verhältnisse in der Atmosphäre sind auch Ergebnis des Klimawandels , darüber sind sich die Wissenschaftler einig. Dem Thema hat sich auch der britische Thronfolger Prinz Charles angenommen. Allerdings hat er es nicht geschafft, US-Präsident Donald Trump bei dessen Staatsbesuch in Großbritannien als Mitstreiter zu gewinnen . Trump sagte dem britischen Sender ITV in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview, er habe eineinhalb Stunden statt der geplanten 15 Minuten mit Charles gesprochen. Auf die Frage, ob er persönlich an Klimawandel glaube, antwortete der US-Präsident: "Ich glaube, dass es eine Änderung beim Wetter gibt und ich glaube, es ändert sich in beide Richtungen." Die Vereinigten Staaten hätten im Augenblick auf der Basis aller Statistiken eines der saubersten Klimata, die es geben könne, und es werde sogar noch besser, habe er dem Prinzen gesagt. Er stimme mit dem Thronfolger darin überein, "dass ich das beste Wasser will, das sauberste Wasser, kristallsauber". China, Indien, Russland und viele andere Nationen hätten dagegen weder sehr sauberes Wasser noch sehr saubere Luft. (Foto: Reuters) 6/6/19 4:13 AM 6/6/19 4:13 AM Zunächst möchte ich aber noch einmal kurz aufs Wetter zurückkommen: Das war heute Nacht nämlich wirklich spektakulär . Von Frankreich aus ist ein großes Gewittersystem über die Benelux-Staaten nach Deutschland gezogen und hat den Himmel mit mehr als 177.000 Blitzen erleuchtet. „Das ist schon eine ordentliche Anzahl für ein Gewitter“, sagte Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst am frühen Morgen. Das Gewitter hatte vom Saarland bis in den Raum Kleve für anfangs orkanartige Böen und Starkregen gesorgt. Auf seinem Weg nach Norden verlor es dann aber an Wucht und war am frühen Morgen größtenteils auf die Nordsee abgezogen. Größere Schäden, wie sie in der Nacht zuvor etwa ein Tornado in Bocholt angerichtet hatte, gab es laut ersten Mitteilungen nicht. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa) 6/6/19 4:06 AM 6/6/19 4:04 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Berlin erwacht mit strahlend blauem Himmel und warmer Luft. Im Westen Deutschlands bietet der Himmel jedoch keineswegs ein so entspanntes Bild. Einziger Lichtblick: Die Meteorologen versprechen, dass sich die Kabale da oben schon bald beruhigt. Aber schauen wir erst einmal auf die Nachrichten des Tages . . .