+++ Der Morgen live +++ Mesut Özil heiratet - kommt Erdogan?

Mesut Özil heiratet heute. Wen? Die Schauspielerin Amine Gülse. Wo? Wird nicht verraten. Aber türkische Medien hatten die beiden in den vergangenen Tagen mehrfach in Istanbul gesichtet. Wie? Können Sie wahrscheinlich auf Instagram verfolgen. Dort hat die Braut bereits ein paar Videos der Vorfeierlichkeiten gepostet. Das Paar will keine Geschenke. "Als Fußballer habe ich das große Privileg und Glück, dass es mir an nichts fehlt", schrieb Özil im Netz und rief Gäste und Fans dazu auf, an den Verein Big Shoe zu spenden, der Operationen für hilfsbedürftige Kinder finanziert. Doch eine Frage bleibt noch: Kommt Recep Tayyip Erdogan ? Wird er gar Trauzeuge? Im März hatte das türkische Präsidialbüro ein Foto zur Verfügung gestellt, das angeblich zeigt, wie Özil und Gülse dem Präsidenten eine Einladungskarte überreichten. Özils Berater Erkut Sögüt wollte Gerüchte vorab nicht kommentieren. "Wir reden nicht mit Medien, weder mit deutschen noch mit türkischen", sagte er. 6/7/19 3:59 AM Um US-Präsident Donald Trump zu beschwichtigen, verlegt Mexiko 6000 Beamte der neu geschaffenen Nationalgarde an seine Südgrenze zu Guatemala . So soll der Zuzug von Einwanderern in die USA über Mexiko als Transitland verringert werden. 6/7/19 3:57 AM Guten Morgen, liebe Leser. Wenn morgens um sechs schon die Sonne scheint, kann es nur ein guter Tag werden. Noch dazu steht ein langes Wochenende an. Wenn Sie vorher noch ein paar Nachrichten und Hintergründiges, Buntes und Ernstes lesen möchten, bleiben Sie bei mir. Denn das und mehr gibt es hier bei Der Morgen live in den kommenden drei Stunden.