+++ Der Morgen live +++ Saudischer Prinz besitzt das teuerste Gemälde der Welt

6/11/19 4:18 AM Bundesaußenminister Heiko Maas hofft trotz der eher unerfreulichen Gespräche in Teheran auf einen Fortbestand des Atomabkommens mit Iran . "Wenn sich alle Seiten an ihre Verpflichtungen halten, dann kann auch die Nuklearvereinbarung eine Zukunft haben", sagte Maas gestern Abend nach seiner Rückkehr nach Berlin in den ARD-"Tagesthemen". "Das wäre gut für die Sicherheit, vor allen Dingen für uns in Europa." Er habe bei seinen Gesprächen in Teheran "noch einmal sehr deutlich gemacht", dass Deutschland und die gesamte Europäische Union hinter dem Abkommen stünden, sagte Maas. So bringe Deutschland mit den europäischen Partnern das Zahlungsinstrument Instex auf den Weg, das es europäischen Unternehmen ermöglichen soll, trotz der US-Sanktionen weiter Handel mit Iran zu treiben. "Wir erwarten, dass der Iran genauso seine Verpflichtungen erfüllt", betonte Maas. Teheran dürfe deswegen nicht mehr Uran anreichern, als in dem Atomabkommen festgehalten. 6/11/19 4:13 AM Die erste Meldung kommt aus Gefilden, wo Untwetter eher die Ausnahme sind: Von den Gestaden, wo Superjachten ankern. Dort nämlich, genauer gesagt auf der Jacht des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, soll sich das teuerste Gemälde der Welt befinden (sein Titel lautet "Salvator Mundi" und es wird Leonardo da Vinci zugeschrieben). Das zumindest schreibt der Kunsthändler Kenny Schachter heute auf der Internetseite "Artnet.com". Demnach wurde das im November 2017 für die Rekordsumme von 450 Millionen Dollar versteigerte Jesus-Gemälde in einer nächtlichen Aktion in ein Flugzeug des mächtigen Thronfolgers und dann zur Luxusjacht "Serene" gebracht. Schachter beruft sich auf mehrere Quellen, darunter zwei, die am Verkauf des Bildes beteiligt waren. Er räumt zugleich ein, solche Informationen seien immer mit Unsicherheiten behaftet: "In den trüben Gewässern des Nahen Osten ist nichts kristallklar." Christie's/dpa 6/11/19 4:07 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Hoffentlich konnten Sie die Pfingst-Tage genießen, auch wenn sie in einigen Regionen in der Nacht mit wüsten Unwettern geendet haben. In München haben golfballgroße Hagelkörner Autoscheiben und Hausfassaden zerschlagen. Anderswo führten Gewitter mit Starkregen zu Überflutungen. Die Aufräumarbeiten werden wohl noch eine ganze Weile dauern. Foto: Bernd März, dpa Show more Tickaroo Liveblog Software