+++ Der Morgen live +++ Art Basel - Kind zerstört wertvolle Skulptur

6/17/19 4:24 AM 6/17/19 4:24 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Die Woche beginnt mit herrlichem Sommerwetter. In Berlin beginnen die Schulferien - alle Zeichen deuten also auf eine Phase der Entspannung. Wenn da nicht die politische Weltlage wäre: In Hongkong demonstrieren Hunderttausende, in Nahost steigt die Spannung. Und im Handelskonflikt zwischen den USA und China deutet sich keine Entspannung an. . . Ich hoffe, Sie lassen sich von meinem Alarm-Modus nicht anstecken. Ich versuche heute bewusst, auch einige gute Nachrichten zu vermelden.