+++ Der Morgen live +++ In diesen Städten ist der öffentliche Nahverkehr am günstigsten

Hätten Sie das gedacht? Im sonst so teuren München ist der öffentliche Nahverkehr laut einem Vergleich des ADAC mit 20 anderen deutschen Städten am günstigsten. Für eine Monatskarte im Stadtgebiet (genauer: den beiden inneren "Ringen" des Tarifplans) zahlen Pendler und andere Fahrgäste 55,20 Euro. Das andere Extrem ist Hamburg: Dort kostet das Monatsticket für vier Tarifzonen ganze 109,20 Euro. Dahinter folgen Köln und Bonn mit je 98,50 Euro. Verhältnismäßig günstig schneiden Dresden (61,50 Euro) und Hannover (63,00 Euro) ab. Im Schnitt kostete das Monatsticket im Städte-Vergleich 77,50 Euro. Demnach zahlen Nutzer in Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Essen und Wuppertal mit jeweils 77,35 Euro in etwa den Durchschnittspreis. Ursachen für die hohen Preisunterschiede in den Städten könnten unter anderem unterschiedliche Verkehrsangebote und Zielsetzungen städtischer Politik, der angestrebte Deckungsgrad bei den Kosten oder eine teilweise marode Verkehrsinfrastruktur sein. „Der Kunde sieht aber erst einmal nur den Preis, den er zu zahlen hat. Da kann es sich lohnen , nach speziellen Ticket-Varianten und Sonderregelungen zu suchen oder über die jeweiligen Webseiten und Apps digital zu zahlen", empfiehlt daher ADAC-Mobilitätsexperte Roman Suthold. Für den Vergleich hat der ADAC die Preise der sieben relevantesten Ticketarten im jeweiligen Stadtgebiet von deutschen Städten mit mehr als 300.000 Einwohnern erhoben. Details zur Erhebung und weitere Ergebnisse finden Sie hier . 6/19/19 4:27 AM Wo wir schon dabei sind, schauen wir doch gleich auf weitere Ergebnisse der ADAC-Auswertung : Auch bei den Wochenkarten für Erwachsene steht München mit 15,40 Euro am besten da, der höchste Preis wird in Berlin verlangt. Bei den Tageskarten liegt die bayerische Landeshauptstadt mit 6,70 Euro für das Stadtgebiet jedoch eher im Mittelfeld. Hier gewinnt Stuttgart (5,20 Euro), während Köln und Bonn mit 8,80 Euro am meisten verlangen. Insgesamt seien Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen bis zu 78 Prozent teurer als in anderen Bundesländern, kritisiert der ADAC.