+++ Der Morgen live +++ In dieser Kiste steckt in Wal

Die Wassertanks wurden eigens für sie angefertigt, und auch sonst war die Reise aufwendig: Die beiden Beluga-Wale "Little White" und "Little Grey" haben ihren Flug von Shanghai nach Island überstanden. Dort sollen die Tiere fortan in einem Meeresreservat leben. Zuvor hatten sie in einem chinesischen Freizeitpark Besucher unterhalten. Per Lastwagen und Fähre sollen die beiden Belugas nun in die Klettsvik-Bucht auf der südlich von Island gelegenen Insel Heimaey gebracht werden. Die Bucht ist mit einem Netz abgesperrt und nach Angaben der Tierschutzorganisation Sea Life Trust das erste Meeresreservat für Belugas weltweit. In den vergangenen eineinhalb Jahren wurden die Wale auf ihr neues Leben in Island vorbereitet. Sie trainierten, ihren Atem länger anzuhalten. Auch gab es Muskeltraining , damit die Tiere mit den Gezeiten und Strömungen in der Klettsvik-Bucht zurecht kommen. Wie die Kisten aussahen, in denen sie nach Island flogen, sehen Sie hier: Aaron Chow/DPA Aaron Chow/DPA Aaron Chow/DPA