+++ Der Morgen live +++ Deutsche Politiker halten Presskonferenz bei Russia Today ab

Die Raupen des Schwammspinners sind derzeit in einigen deutschen Regionen eine Plage - nach Ansicht eines Experten liegt das auch am Klimawandel. "Die Insekten brauchen Wärme, Licht und Sonne, dann klappt das mit der Vermehrung besser", sagte der Insektenforscher Ronald Bellstedt aus dem thüringischen Gotha. "Wie beim Wetter werden die Extreme durch den Klimawandel immer größer." Der Schwammspinner (Lymantria dispar) ist ein wärmeliebender Nachtfalter, dessen Raupen bevorzugt Eichenblätter fressen. Die Raupen sind für den Menschen zwar lästig, aber gewöhnlich nicht gesundheitsgefährdend. Derzeit fressen teils Hunderttausende dieser Raupen in Teilen Thüringens, Sachsens und Bayerns Eichenbäume und andere Pflanzen kahl. Andere Bundesländer haben zwar keinen derart drastischen Befall, melden aber auch steigende Zahlen, etwa Hessen und Rheinland-Pfalz. Sebastian Willnow/dpa

Die erste Meldung führt uns nach Russland . Dort hat eine kleine Parlamentarier-Gruppe für Irritationen gesorgt . Weniger bei ihren russischen Gastgebern, die sich im Prinzip freuen, wenn jemand aus der westlichen Welt in diesen Zeit mal wieder vorbeischaut. Und dabei mal nicht nur kritisiert, etwa wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, oder wegen der Infiltration von Falschmeldungen im Vorfeld von Wahlen. Argwohn erweckten die Politiker in erster Linie in Deutschland. Zum einen wegen ihrer Zusammensetzung und ihrer "inneren Dynamik". Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll vor allem der russland-begeisterte AfD-Mann Robby Schlund die Agenda diktiert haben. Auch sonst vermisste man die angemessene Distanz. Vollends zum Aufreger wurde die Reise durch die abschließende Pressekonferenz. Die nämlich fand ausgerechnet in den Räumen von Russia Today statt. Der Propaganda-Sender von Russland-Boss Wladimir Putin verwendet reichlich russische Farben zur Dekoration und erweckte so den Eindruck, das ganze sei eine Veranstaltung allein im Sinne Moskaus.

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . In Berlin scheint eine große Zahl von Menschen schon in die Ferien aufgebrochen zu sein, jedenfalls sind die Straßen spürbar leerer als sonst um diese Tageszeit. Der Sommer beginnt schon so, wie die Schüler es erwarten: mit Sonne, Hitze und - hoffentlich - einer guten Eisdiele in der Nähe. Aber beginnen wir den Tag erst einmal mit den Nachrichten aus aller Welt.