+++ Der Morgen live +++ Air Canada vergisst Passagierin an Bord

Die erste Nachricht kommt aus Kanada. Dort hat die Crew einer Air-Canada-Maschine offenbar etwas zu eilig die Tür hinter sich abgeschlossen . An Bord war nämlich noch eine Passagierin , die tief geschlafen hatte. Sie sei erst viel später in der leeren und dunklen , inzwischen auch kalten Maschine aufgewacht , berichtet unter anderem die "Global News". Da der Akku ihres Handys leer gewesen sei, habe sie nicht um Hilfe telefonieren können. Und auch das Funkgerät im Cockpit sei wegen der abgestellten Stromversorgung des Flugzeugs nicht betriebsbereit gewesen. Sie habe schließlich eine Taschenlampe entdeckt und damit erfolgreich Notsignale abgegeben, hieß es weiter. Ein zufällig mit Gepäck vorbeifahrender Flughafenangestellter habe sie gesehen und dann mit einer Treppe aus der Maschine geholt, verschreckte Mitarbeiter der Fluggesellschaft kümmerten sich um sie. Air Canada untersuche inzwischen, wie die Besatzung die schlafende Frau übersehen konnte, wolle sich aber vorerst nicht zu dem Zwischenfall äußern.

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Mit dem Beginn der Schulferien ist ruhe in der Hauptstadt eingekehrt. Und so richtig energiegeladen wird das Leben auf den Straßen auch im Laufe des Tages nicht werden - denn die Hitze wird alle Aktivitäten wirksam einbremsen. Nutzen wir also die frühen Morgenstunden für die wirklich wichtigen Dinge: Für die Kurznachrichten im "Morgen" zum Beispiel.