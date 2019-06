+++ Der Morgen live +++ Türkisches Verfassungsgericht erklärt Haft von Deniz Yücel für rechtswidrig

6/28/19 4:21 AM Die erste Nachricht kommt aus der Türkei . Dort hat das Verfassungsgericht entschieden, dass der "Welt"Reporter Deniz Yücel zu Unrecht in Untersuchungshaft gesessen hat. Rund 13 Monate hatte der Journalist dort verbringen müssen, davon neun Monate in Isolationshaft. Die Verfassungsrichter sind jetzt jetzt zu dem Ergebnis gelangt, dass die Yücels Rechte auf persönliche Sicherheit und Freiheit sowie sein Recht auf Meinungsfreiheit durch die Haft verletzt wurden. Das Urteil bedeutet eine weitere schwere Niederlage für Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach der verlorenen Bürgermeisterwahl in Istanbul. Erdogan hatte Yücel öffentlich als als Terroristen diffamiert. Der Rüffel des Gerichts gilt also auch ihm. Ralf Hirschberger/dpa 6/28/19 4:12 AM 6/28/19 4:09 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Heute noch einmal aus Berlin, bevor ich mich in den zweiwöchigen Sommerurlaub verabschiede. Blöderweise soll es ausgerechnet in der kommenden Woche eher regnerisch sein - zumindest am Südrand der Alpen. Andererseits kann man nach den trockenen Monaten nur froh sein, wenn es regnet. Wir werden sehen. Kommen wir erstmal zu den Ereignissen des Tages: Show more Tickaroo Liveblog Software