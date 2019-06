+++ Der Morgen live +++ Es wird kühler - nur noch 30 Grad

Guten Morgen und ein herzliches Hallo aus Hamburg! Am heutigen Donnerstag ist Siebenschläfertag. Das bedeutet nicht, dass wir alle bis sieben schlafen dürfen, Sie ja offensichtlich sowieso nicht, nein. Gemäß einer alten Bauernregel entscheidet sich heute, wie unser Sommer wird. Nach dem Motto: "Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag." Das ist aber Quatsch. Nicht bloß, weil heute für Hamburg nur 21 Grad angekündigt wurden. Laut Meteorologen lassen sich verlässliche Wettervorhersagen maximal für die kommenden drei Tage machen. Kompletter Humbug ist der Siebenschläfer-Glaube allerdings auch nicht. Denn von Ende Juni bis Anfang Juli verfestigt sich in der Regel die Großwetterlage . Das hat mit den Winden zu tun, die etwa zehn Kilometer über unseren Köpfen wehen, den Jetstreams . Sie ziehen Hoch- oder Tiefdruckgebiete an , und die wiederum bestimmen sehr wohl unser Wetter für die kommende Zeit. Etabliert sich in der ersten Juli-Woche ein stabiles Sommerhoch , liegt die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 60 Prozent, dass dieses Hoch den restlichen Juli über bestehen bleibt. Letzte Info zum Siebenschläfertag: Der Tag verdankt seinen Namen nicht etwa den putzigen Nagern. Er stammt von der, christlichen Legende der sieben Brüder von Ephesus . Ihnen wird am 27. Juni gedacht. In jedem Fall wünsche ich Ihnen schon jetzt einen fantastischen Sommer und einen sonnigen Tag! 6/27/19 4:22 AM Zum Thema Siebenschläfer empfehle ich Ihnen noch dieses Video unseres Wetterexperten Jörg Kachelmann. Der kann das noch besser erklären als ich. Show more Tickaroo Liveblog Software