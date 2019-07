+++ Der Morgen live +++ Theresa May nutzt ihren letzten EU-Gipfel - zum Cricket-Gucken

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Malte Müller-Michaelis beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

7/1/19 3:58 AM Wir haben es geschafft! Der heißeste Juni seit Beginn der Wettermessungen 1881 liegt hinter uns. Am Wochenende wurden örtlich über 39 Grad gemessen. Die schlechte Nachricht: Der Juli dürfte ähnlich warm werden. Da gilt es, kühlen Kopf zu bewahren. Damit starten wir gleich heute. Hallo und herzlich Willkommen zum ersten "Morgen" bei SPIEGEL ONLINE im Juli 2019. Sollten Sie Fragen, Anmerkungen, Wünsche oder Kritik haben, dann schreiben Sie mir doch einfach: malte.mueller-michaelis@spiegel.de . Show more Tickaroo Liveblog Software