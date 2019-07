+++ Der Morgen live +++ FDP setzt sich für Rauchverbot ein

Wenn Sie gern mal eine Zigarette rauchen oder auch zwei, dann sollten Sie jetzt genau aufpassen, liebe Leserinnen und Leser: Die FDP fordert ein weitgehendes Rauchverbot in der Öffentlichkeit . "Rauchen muss überall dort verboten sein, wo Menschen nicht oder nur schwer ausweichen können: Öffentliche Spielplätze, Bushaltestellen oder Bahnsteige ", sagte der drogenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Wieland Schinnenburg, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Hintergrund der Forderung ist die Verschärfung des öffentlichen Rauchverbotes in Schweden . Dort darf man nicht mehr im Restaurant rauchen, aber seit dem 1. Juli auch nicht mehr vor Bars oder Restaurants . Soweit würde Schinnenburg in Deutschland allerdings nicht gehen. Rückenwind bekommt die FDP von den Grünen . "Deutschland kann von Schweden lernen, wie der Schutz vor dem Passivrauchen verbessert werden kann", sagte Kirsten Kappert-Gonther, Sprecherin der Grünen für Drogenpolitik, dem RND. Wichtig sei aber vor allem, endlich ein generelles Tabakwerbeverbot durchzusetzen, wie es in anderen EU-Ländern bereits gelte. Als Nachttaucherin finde ich das ja nicht schlecht - und was sagen Sie dazu, liebe Leserinnen und Leser? Sagen Sie's mir unter elisa.von.hof@spiegel.de oder im Twitter unter @elisavonh. (Foto: Herbert Neubauer/DPA) 7/4/19 4:11 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . In den nächsten Stunden starten wir gemeinsam mit Nachrichten aus aller Welt in den Tag. Show more Tickaroo Liveblog Software