+++ Der Morgen live +++ Mehr als 40 Schweizer Soldaten erkranken schwer an Magen-Darm

Wegen schwerer Magen-Darm-Beschwerden sind in der Schweiz mehr als 40 Soldaten ins Krankenhaus eingeliefert worden. Vier von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand, berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur SDA am Donnerstagabend unter Berufung auf einen Armeesprecher. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums erkrankten die 43 Soldaten in der Jassbach-Kaserne in Linden im Kanton Bern. Sie litten unter Durchfall und Erbrechen und mussten mit Krankenwagen und Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden. Der Grund für die Erkrankungen ist noch unklar. Die Kaserne wurde deswegen unter Quarantäne gestellt. Die Soldaten besuchten eine Akademie für Elektronische Kriegsführung.