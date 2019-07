+++ Der Morgen live +++ 234 Festnahmen bei größtem Anti-Doping-Einsatz der Geschichte

Das war der größte Anti-Doping-Einsatz der Geschichte: Unter Federführung Italiens und Griechenlands sind 234 Menschen festgenommen worden. Wie Europol mitteilte, wurden dabei 3,8 Millionen Dopingpräparate und gefälschte Medikamente sichergestellt. Die Aktion habe zeitgleich in 23 EU- und zehn anderen Ländern , darunter die Schweiz, Kolumbien und die USA, stattgefunden. In Europa seien neun Geheimlabore entdeckt, 24 Tonnen Steroidpulver beschlagnahmt und in Europa 17 Gruppen des organisierten Verbrechens ausgehoben worden, teilte die Weltdopingbehörde Wada mit. Europol erklärte, in den vergangenen 20 Jahren sei der weltweite Handel mit Anabolika stark angestiegen. Auch Landwirte und Züchter würden vermehrt illegale Hormone ordern. (Foto: Christinne Muschi/Reuters) 7/9/19 4:08 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und liebe Leser! Ich begrüße Sie zum "Morgen" hier auf SPIEGEL ONLINE . In den kommenden Stunden begleite ich Sie mit Nachrichten aus aller Welt in Ihren Tag. Show more Tickaroo Liveblog Software