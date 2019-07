+++ Der Morgen live +++ Fast alle Schüler haben frei - Megastaus befürchtet

In Nordrhein-Westfalen gehen jetzt am Wochenende die Sommerferien los - und dann haben Schülerinnen und Schüler in fast allen Bundesländern frei, nur in Bayern und Baden-Württemberg noch nicht. Das heißt: Staus auf den Straßen, Schlangen an Flughäfen, planen Sie genug Zeit ein. Der Düsseldorfer Flughafen zum Beispiel erwartet allein an diesem Wochenende rund 285. 000 Fluggäste . Staugefährdet sind nach Angaben des Auto Club Europa fast alle Nord-Süd- sowie Ost-West-Verbindungen. Zahlreiche Baustellen machen Autofahrern zusätzlich zu schaffen. 7/11/19 4:20 AM Wir bleiben beim Militär : In der ersten Hälfte des Jahres hat die Große Koalition Rüstungsexporte im Wert von 5,3 Milliarden Euro genehmigt - mehr als im gesamten Jahr 2018 . In den vergangenen drei Jahren war das Exportvolumen kontinuierlich zurückgegangen und lag im Vorjahr bei 4,8 Milliarden Euro. Der bei weitem wichtigste Kunde? Die rechtsnationale Regierung in Ungarn . 7/11/19 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leser. Es ist Donnerstag und in der Straße von Hormus sollen iranische Militärschiffe laut US-Berichten versucht haben, einen britischen Öltanker zum Stoppen zu bringen . Was sonst noch heute morgen Schlagzeilen macht, lesen Sie hier in den kommenden drei Stunden. Show more Tickaroo Liveblog Software