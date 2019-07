+++ Der Morgen live +++ Mit Mikrowellen gegen Bettwanzen

Bettwanzen machen sich auf Hütten breit: Zuerst im Kaisergebirge, dann auch im Zugspitzgebiet, im Allgäu und auch in Österreich beklagen Hüttenwirte eine Zunahme der Blutsauger . Touristen schleppen die Tiere unwissentlich in ihren Schlafsäcken und Rucksäcken mit sich. Deswegen will der Deutsche Alpenverein (DAV) seine Hütten in dieser Saison deutlich besser gegen Plagegeister schützen - mit hellblauen Decken , besonderen Säcken für das Gepäck gegen die Wanzen - und mit Mikrowellen . Wer etwa auf dem Weg zur Zugspitze an der Knorrhütte ankommt, muss seinen Hüttenschlafsack am Eingang in das Küchengerät stecken: 30 Sekunden bei 600 Watt . Das sollten die Tiere nicht überleben. Bettwanzen haben nichts mit Hygienemängeln zu tun. Denn die Tiere sitzen hinter Leisten oder in Ritzen - da hilft auch Putzen nicht. Zumindest seien Wanzen ungefährlich . Bisher konnte niemand nachweisen, dass sie Krankheitserreger übertragen. Die Bisse der Blutsauger können aber jucken und sich entzünden . (Foto: Angelika Warmuth/DPA) 7/12/19 4:26 AM Was seit gestern Abend außerdem passiert ist: Überstunden-Report: Jeder dritte Angestellte arbeitet im Berufsleben ein Jahr lang umsonst Heikle Frage nach der Staatsbürgerschaft: Trump knickt im Streit um Volkszählung ein Air-Canada-Flug nach Sydney: 37 Reisende bei heftigen Turbulenzen verletzt Eric Lindblad: Leiter von Boeings kriselndem 737-Programm geht vorzeitig in Rente 7/12/19 3:53 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Lassen Sie uns gemeinsam informiert in den Freitag starten (und dann ins Wochenende). Show more Tickaroo Liveblog Software