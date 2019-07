+++ Der Morgen live +++ Kapitänin Rackete fordert Aufnahme aller Flüchtlinge in libyschen Lagern

7/15/19 4:19 AM Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete hat die Europäer mit einer radikalen Forderung aufgeschreckt. Die Gemeinschaft solle alle Migranten aufnehen, die sich in Libyen in der Hand von Schleppern oder in Flüchtlingslagern befinden . "Die, die in Libyen sind, müssen dort sofort raus in ein sicheres Land", sagte Rackete der "Bild"-Zeitung. Es gehe um rund eine halbe Million Menschen. Deutschland und andere europäische Staaten hätten "eine historische Verantwortung an den Umständen in Afrika noch aus der Kolonialzeit" In den Internierungslagern in Libyen herrschen nach Berichten von Uno und Hilfsorganisationen katastrophale Zustände. Es mangelt an Toiletten, Duschen, Essen, Trinken. Misshandlungen sind an der Tagesordnung. "Die heutigen Machtverhältnisse sind durch Europa bestimmt worden", begründete Rackete ihre Forderung. Deshalb gebe es eine historische Verantwortung, Flüchtlinge aufzunehmen, "die wegen der Machtverhältnisse oder auch der Klimasituation nicht mehr in ihren Ländern leben können". Rackete steht seit Wochen in den Schlagzeilen, weil sie Ende Juni das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch mit Migranten an Bord unerlaubt nach Italien gefahren hatte. Gegen die 31-Jährige aus Niedersachsen wird in Italien unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt. Guglielmo Mangiapane/Reuters 7/15/19 4:11 AM 7/15/19 4:11 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Berlin zeigt sich in diesen Tagen von seiner lebenswerten Seite: Erstens ist es nicht mehr so heiß, wie noch vor zwei Wochen - und zweitens ist die Stadt wohltuend ruhig, weil alle ausgeflogen sind. Wer nicht an die Schulferien gebunden ist und trotzdem wegfährt, ist selbst schuld. . . Aber kommen wir erst einmal zu den Nachrichten aus aller Welt Show more Tickaroo Liveblog Software