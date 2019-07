+++ Der Morgen live +++ Waldbrand in Südfrankreich: 2500 Urlauber evakuiert

Wegen eines Waldbrandes sind in Südfrankreich rund 2.500 Urlauber von drei Campingplätzen in Sicherheit gebracht worden. Die Menschen wurden im Badeort Argelès-sur-Mer südlich von Perpignan unter anderem in Turnhallen untergebracht. Das teilte die zuständige Präfektur mit. Verletzte habe es nicht gegeben . Das Feuer ist aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Flammen haben sich wegen des starken Windes in der Region ausgebreitet. Der Mittelmeerort ist in den Sommermonaten bei Campern besonders beliebt. (Foto: Boris Horvat/AFP) 7/16/19 3:59 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich zum "Morgen" hier auf SPIEGEL ONLINE . Lassen Sie uns gemeinsam informiert in den Dienstag starten. Show more Tickaroo Liveblog Software