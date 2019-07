+++ Der Morgen live +++ Merkel wird 65 - und leitet ganz normal die Kabinettssitzung

7/17/19 4:12 AM Was passierte während sie schliefen? Hier die Meldungen aus der Nacht: Neue EU-Kommissionspräsidentin: Fahrplan für von der Leyen - was jetzt auf sie zukommt US-Repräsentantenhaus verurteilt Trumps Attacke gegen Demokratinnen New York: Keine Anklage gegen Polizisten, der Tod von Eric Garner mitverantwortet haben soll WM in Südkorea: Freiwasserschwimmerin Beck teilt sich Bronze über fünf Kilometer Brasilien: Falsche Ferraris - Polizei nimmt Produktpiraten fest 7/17/19 3:59 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Wie schön, Sie heute morgen wieder begrüßen zu dürfen. Es ist Mittwoch, der 17. Juli 2019. Ursula von der Leyen durfte gestern Abend sichtlich aufatmen nach ihrer knappen Wahl zur EU-Kommisionspräsidentin. Und noch eine Überraschung gab es im Personalkarussel: Annegret Kramp-Karrenbauer folgt auf den Posten der Verteidigungsministerin. Aber dazu später mehr. Sollte unterwegs etwas sein, erreichen Sie mich wie immer gern hier: rachelle.pouplier@spiegel.de Und nun lehnen Sie sich zurück, atmen Sie durch: Es geht los mit den Live-News. Show more Tickaroo Liveblog Software