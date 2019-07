+++ Der Morgen live +++ Unwetter in New York beeinträchtigt Flugverkehr

Ein Unwetter hat in New York für Überflutungen gesorgt und den Flugverkehr der US-Ostküstenmetropole beeinträchtigt: An den Airports John F. Kennedy, Newark und La Guardia kam es gestern Abend zu vielen Verspätungen. Auch die New Yorker U-Bahn kam auf vielen Strecken zu spät. Das Unwetter folgte auf eine Hitzewelle , die New York in den vergangenen Tagen Temperaturen von knapp 40 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit beschert hatte. In den sozialen Medien kursieren Videos und Fotos von Straßenzügen, die durch die starken Regenfälle überflutet waren - wie dieses hier, liebe Leserinnen und Leser: 7/23/19 4:03 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie herzlich zum "Morgen" hier auf SPIEGEL ONLINE . Lassen Sie uns gemeinsam informiert in den Dienstag starten. Show more Tickaroo Liveblog Software