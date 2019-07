+++ Der Morgen live +++ Männer verunglücken häufiger bei Selfies als Frauen

7/24/19 4:22 AM Fünfmal so viele Menschen kamen in den vergangenen Jahren beim Schießen von Selbstporträts ums Leben als durch Angriffe von Haien. Die indische Fachzeitschrift "Journal of Family Medicine and Primary Care" hat recherchiert: Demnach starben zwischen Oktober 2011 und November 2017 weltweit mindestens 259 Menschen bei Selfie-Aufnahmen. 50 Menschen wurden im selben Zeitraum durch Haie getötet. Frauen machen im Schnitt mehr Selfies als Männer. Doch die Todesopfer waren zu drei Vierteln Männer . Sie ertranken, stürzten oder wurden in Unfälle verwickelt. An der Spitze der Statistik steht Indien : 159 Menschen starben dort beim Versuch, sich selbst zu fotografieren. Das entspricht mehr als der Hälfte der weltweiten Todesfälle. Die Behörden schlugen Alarm und richteten Zonen ein, in denen Selfies verboten sind - 16 allein in Mumbai, der größten Stadt des Landes. Mit 16 Todesfällen nimmt Russland mit großem Abstand den zweiten Platz in der Statistik der Todesfälle ein. Menschen stürzten mit dem Smartphone in der Hand von Brücken und Hochhäusern oder erschossen sich versehentlich. In einem Fall endete der Versuch, ein Selfie mit Landmine aufzunehmen, tödlich. Um weitere Unfälle zu vermeiden, gab die Polizei 2015 einen Ratgeber mit dem Titel "Selfies ohne Gefahr" heraus. In den USA starben 14 Menschen beim Selfie-Knipsen - die meisten erschossen sich , als sie mit Waffe vor der Handy-Kamera posierten. Mehrere Menschen stürzten im Grand Canyon zu Tode. 7/24/19 4:10 AM Das Wetter heute wird heiß, sehr heiß . Hoch Yvonne besucht uns aus der Sahara. Ein Hoch auf Yvonne! Laut Deutschem Wetterdienst ist die 40-Grad-Marke in Sicht . Daher noch mal der Hinweis: Einen gesetzlichen Anspruch auf Hitzefrei gibt es für Arbeitnehmer NICHT . Ihre Chefs müssen allerdings auf Ihre Gesundheit achten - und handeln, wenn es zu heiß wird. Das Mindeste sind also kalte Getränke und ein Ventilator. Alles über 35 Grad im Büro ist unzumutbar. Davon sind wir hier in unserem Büro zum Glück (oder leider?) noch weit entfernt. iStockphoto/ Getty Images 7/24/19 3:59 AM Guten Morgen aus dem SPIEGEL-Hauptquartier! Heute für Sie an der Tastatur: Philipp Löwe, eigentlich Redakteur für den Bereich Stil, aber auch immer wieder gerne in der Frühstschicht unterwegs. Bevor wir loslegen (der Kaffee läuft noch durch) schon mal was für die Augen: Hamburg wird wach geküsst. Show more Tickaroo Liveblog Software