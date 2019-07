+++ Der Morgen live +++ Der fliegende Franzose nimmt sich den Ärmelkanal vor

Der Ärmelkanal ist ein beliebter Ort für Rekordversuche, etwa bei Schwimmern. Doch Franky Zapata wird darauf hoffen, heute so trocken wie möglich zu bleiben: Der Franzose plant, die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien mit dem von ihm erfundenen "Flyboard" zu überqueren. Sie erinnern sich wahrscheinlich: Zapata war der Mann, dessen Showeinlage die Welt bei den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli bestaunte. Mit Gewehr und großem Getöse hob er unweit der Ehrentribüne ab, wo Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel saßen. Der Ärmelkanal ist da ein anderes Kaliber: Der professionelle Jetski-Pilot will die rund 35 Kilometer lange Strecke Berichten zufolge in einer Höhe von 15 bis 20 Meter zurücklegen. Er werde mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde unterwegs sein, kündigte Zapata an. "Wenn ich langsamer werde, komme ich nicht durch" , sagte er dem Sender BFMTV. Ziel ist es, in der Nähe vom britischen Dover anzukommen. Die französische Seepräfektur hatte sich zuerst aufgrund von Sicherheitsbedenken gegen das Vorhaben ausgesprochen. Schließlich ließ sie sich doch überzeugen. Unterwegs muss Zapata seine Turbo-Plattform einmal auftanken – wie das genau funktionieren soll, ist noch offen. Mit seinem Flug über den Ärmelkanal will er in die Fußstapfen seines Idols Louis Blériot treten. Dieser überquerte auf den Tag genau vor 110 Jahren als erster Mensch den Ärmelkanal in einem Flugzeug. 7/25/19 4:23 AM Meist sieht man Zapata und seine Maschine ja eher aus der Ferne – hier kommt Abhilfe. AFP/Denis Charlet Extremsportler Franky Zapata, Geschäftsführer der Firma... Zapata 7/25/19 4:00 AM Liebe Leserinnen und Leser , herzlich willkommen zum Liveblog an diesem frühen Morgen. Auch heute dreht sich hier alles um die wichtigsten Nachrichten aus aller Welt und das ein oder andere Fundstück aus dem Netz – damit Sie gut informiert in den Tag starten können. Wenn Sie auf dem Weg Fragen oder Feedback haben, freue ich mich über eine Nachricht an marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter . Los geht's! Show more Tickaroo Liveblog Software