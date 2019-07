+++ Der Morgen live +++ Abholzung des Regenwalds erreicht irreparable Grenze

7/26/19 4:10 AM 7/26/19 4:10 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser, ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Wer an diesem Wochenende in die Ferien aufbrechen will, muss schon starke Nerven haben. Die zentralen Achsen nach Süden werden brechend voll sein, und die nach Norden auch, weil die Baden-Württemberger und die Bayern gemeinsam aufbrechen. Aus den Niederlanden wird die zweite Urlaubswelle erwartet. Derweil verkauft die französische Bahn keine Tickets mehr für ihre Hochgeschwindigkeitszüge, in Italien streiken die Bediensteten der öffentlichen Bahn, und vor Sylt ist die Bahnstrecke wegen Bauarbeiten unterbrochen. Hinzu kommen die Schwierigkeiten für die Autofahrer am Brenner. . . Kommen wir lieber zu den Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software