+++ Der Morgen live +++ Trump-Wahlhelfer machen 460.000 Dollar mit Plastik-Trinkhalmen

Weil sein Papierstrohhalm zerbröckelte, kam Donald Trumps Wahlkampfmanager Brad Parscale auf eine Idee: "Make Plastikstrohhalme great again". Kaum hatte er das seinem Team berichtet, gingen die Strohhalme mit Trumps Namen darauf in Produktion, kurze Zeit später war die erste Lieferung ausverkauft, berichtet Politico. Klar ist: Seit dem 19. Juli, also in nur etwa zehn Tagen , hat Trump mit den Plastikstrohhalmen etwa 460.000 Dollar verdient. Damit könnten sie zu einer der erfolgreichsten Ideen seiner Präsidentschaftskandidatur 2020 werden, berichtet CNN. Dass Trump damit so viel Geld für seinen Wahlkampf sammelt, kann aber auch daran liegen: Im Trump-Store kostet ein Paket mit zehn Halmen 15 Dollar . Immerhin sind sie recycelbar , sagt das Wahlkampfteam. (Foto: Carolyn Kaster/AP) 7/30/19 4:45 AM Kämpfe zwischen verfeindeten Banden in einem Gefängnis in Brasilien haben zum Tod Dutzender Häftlinge geführt: Bei den Auseinandersetzungen in der Haftanstalt von Altamira im Norden des Landes wurden 57 Menschen getötet . Die Kämpfe waren ausgebrochen, nachdem Mitglieder einer kriminellen Organisation in den Zellentrakt einer rivalisierenden Bande eingedrungen waren. Die Angreifer blockierten den Ausgang eines Raumes und legten Feuer . 41 Menschen erstickten. 7/30/19 4:42 AM Juristische Schlappe für Katy Perry : Die US-Sängerin (34) soll Teile ihres Hits "Dark Horse" (2013) vom Song eines christlichen Rappers kopiert haben. Zu dem Schluss kam eine Jury in Los Angeles gestern, wie US-Medien berichteten. Demnach benutzte Perry Elemente des Songs "Joyful Noise" des Musikers Marcus Gray aus dem Jahr 2008 für ihren eigenen Hit. Als Nächstes soll das Gericht nun entscheiden, wieviel Schadenersatz die Sängerin, ihre Songwriter und Produzenten dem Urheber zahlen müssen. Gray, der unter dem Künstlernamen Flame bekannt ist, hatte erstmals 2014 wegen Urheberrechtsverletzung gegen Perry geklagt. Die US-Sängerin gab während des Prozesses an, bei "Dark Horse" handle es sich um ein komplett originäres Werk . Sie habe den Song des Rappers überhaupt nicht gekannt. (Foto: Valerie Macon/AFP) 7/30/19 4:36 AM Und Sie, liebe Leserinnen und Leser? 7/30/19 4:33 AM Die jüngsten Meldungen aus der Nacht + Nicola Sturgeon nennt Johnsons Regierung "gefährlic h" + US-Kreditkarten: Hacker erbeutet Daten von rund 100 Millionen Bankkunden + US-Beamte entdecken Raketenwerfer im Reisegepäck + Vegane Buletten: Beyond Meat steigert Umsatz um 287 Prozent 7/30/19 3:57 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich zum "Morgen" hier auf SPIEGEL ONLINE . Lassen Sie uns gemeinsam informiert in den Dienstag starten.