+++ Der Morgen live +++ Britische Autoproduktion sackt wegen Brexit weiter ab

Die Autoproduktion in Großbritannien sackt vor dem anstehenden Brexit weiter kräftig ab . Im Juni sank die Herstellung von Autos den dreizehnten Monat in Folge. Sie fiel gegenüber dem Vorjahresmonat um 15,2 Prozent , wie der britische Branchenverband, Society of Motor Manufacturers and Traders mitteilte. Nach sechs Monaten verzeichnen die Fertigungswerke in Großbritannien mit rund 667.000 produzierten Autos einen Rückgang von gut einem Fünftel . Rund 80 Prozent der britischen Autoproduktion gehen in den Export. Die mit Abstand meisten Autos landen in der EU. Die Branche fordert seit langem ein festes Regelwerk für den Fall eines Brexits. Bereits im Vorjahr war es zu einem starken Rückgang der Produktion gekommen . Verantwortlich seien eine sinkende Nachfrage in den Schlüsselmärkten - auch im Vereinigten Königreich selbst - aber auch vorgezogene Werksferien wegen der ehemals für März angesetzten Austrittsfrist aus der EU. Die größten Produzenten im Land waren unter anderem Jaguar Land Rover, Nissan, BMW mit der Kleinwagenmarke Mini, Toyota, Honda sowie die Opel-Schwestermarke Vauxhall. AFP 7/31/19 4:29 AM Wo sich Medien immer mal an die eigene Nase fassen müssen: bei der Auswahl von Symbolbildern. 7/31/19 4:05 AM Was passierte während Sie schliefen? Hier sind die Meldungen aus der Nacht : Apple mit guten Quartalszahlen: Die Uhr läuft Österreich: Ex-Kanzler Kurz flirtet mit FPÖ - aber Kickl will er nicht mehr Hochgefährliches Virus: Neuer Ebola-Fall in kongolesischer Millionenstadt entdeckt Vorwurf von Bürgerrechtlern: Trump-Regierung nimmt Migranten weiter die Kinder weg Meldungen aus Seoul: Nordkorea testet offenbar erneut Flugkörper 7/31/19 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Wie schön, Sie heute früh wieder begrüßen zu dürfen. Egal, wo Sie sich gerade befinden, ob im Bett, in der Bahn oder am Frühstückstisch - ich versorge Sie von jetzt bis 9 Uhr mit den wichtigsten Nachrichten aus der Welt. Sie möchten mich bei Ihrem Start in den Morgen erreichen? Dann tun Sie das hier: rachelle.pouplier@spiegel.de Alles klar soweit? Gut, dann lehnen Sie sich zurück und schlürfen Ihren Kaffee. Es geht los mit den Live-News. Show more Tickaroo Liveblog Software