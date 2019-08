+++ Der Morgen live +++ Bundewehrpiloten haben zu wenig Übung

8/5/19 4:12 AM 8/5/19 4:09 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Ein wenig sieht es so aus, als sei US-Präsident Donald Trump nach den Attacken in El Paso und Dayton in die Defensive geraten. Doch es steht zu befürchten, dass er sich schnell wieder davon erholt. Beispiele dafür gibt es viele. Genau genommen 29 - so viele Angriffe von schießwütigen Rassisten gab es allein in diesem Jahr. Konsequenzen - etwa schärfere Waffengesetze gab es bislang keine. Und auch Trumps Furor gegen Minderheiten hat sich seitdem eher gesteigert. Man fragt sich, wo das noch hinführen soll . . . Aber kommen wir erstmal zu den anderen Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software