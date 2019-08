+++ Der Morgen live +++ "Simpsons"-Komponist verklagt Fox

8/6/19 4:28 AM Weil die Musik der Show in eine andere Richtung gehen solle, wurde der langjährige Komponist von "The Simpsons" 2017 entlassen . Zumindest sei das ihm damals so mitgeteilt worden, sagt Alf Clausen. Aber das sei nicht rechtmäßig gewesen, findet der 78-Jährige jetzt. Und verklagt den Sender Fox wegen unrechtmäßiger Kündigung - und Altersdiskriminierung . Clausen hat 27 Jahre lang alle Musikstücke für "The Simpsons" dirigiert und komponiert , darunter natürlich auch unzählige Variationen des legendären Danny Elfman-Themas „Simpsons“. Für seine Arbeit wurde Clausen für 23 Emmy Awards nominiert und gewann zweimal . Die Klage hat Clausen gestern beim Obersten Gericht von Los Angeles eingereicht. Für einen Kommentar war Fox zunächst nicht erreichbar, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Die 31. Staffel der Serie soll im September Premiere haben. (Foto: AP) 8/6/19 3:55 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich zum "Morgen" hier auf SPIEGEL ONLINE. In den kommenden Stunden starten wir gemeinsam informiert in den Dienstag. Show more Tickaroo Liveblog Software