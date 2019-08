+++ Der Morgen live +++ Null-Promille-Grenze für E-Scooter-Fahrer gefordert

Für Fahrer von E-Scootern sollte nach Forderung des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach eine Null-Promille-Grenze gelten. Steigende Unfallzahlen hätten deutlich gemacht, dass die derzeit geltenden Promillegrenzen analog zu Autofahrern nicht reichten, sagte der SPD-Fraktionsvize den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Für E-Scooter sollten wir eine Null-Promille-Grenze prüfen." Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) setzt sich ebenso für schärfere Vorschriften ein. "Bei den E-Scootern hat die Politik entscheidende Sicherheitsstandards vergessen", sagte der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow. E-Scooter müssten etwa dringend mit Blinkern ausgestattet werden. Sie sollten genauso verkehrssicher sein wie Motorroller oder Mopeds. "Die Politik sollte die Hersteller schleunigst zu Nachrüstungen verpflichten." Annegret Hilse/Reuters 8/7/19 4:14 AM Was passierte während Sie schliefen? Hier sind die Meldungen aus der Nacht : Terrorgruppe: Pentagon warnt vor IS-Comeback in Syrien und im Irak Aktie bricht ein: "Avengers"-Helden können Disneys Bilanz nicht retten US-Zeitung: "New York Times" ändert Trump-Überschrift nach massiven Protesten Guillermo del Toro auf "Walk of Fame": Ein Stern für den Geschichtenerzähler 8/7/19 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Herzlich Wilkommen beim Morgen auf SPIEGEL ONLINE. Schön, Sie an diesem Mittwoch wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, Sie sind fit und ausgeschlafen? Falls nicht, bekommen wir Sie mit den Live-News schon wach. Sollte unterwegs etwas sein, erreichen Sie mich, wie immer, unter: rachelle.pouplier@spiegel.de. Sie sind bereit? Prima, los geht's. Show more Tickaroo Liveblog Software