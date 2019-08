+++ Der Morgen live +++ Sexuelle Belästigung von Flugbegleitern "ist ein gravierendes Problem"

Genaue Zahlen zu Opfern gibt es kaum, doch eine Studie der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO) zeigt nun womöglich: Jede zweite Flugbegleiterin ist schon einmal am Arbeitsplatz sexuell belästigt worden - zumeist an Bord , aber auch bei den Aufenthalten zwischen Flügen. Laut Studie seien ebenfalls Männer betroffen , auch wenn Stewardessen häufiger belästigt würden. In 45 Prozent der Fälle waren die Täter demnach Vorgesetzte, etwa Piloten . Bei jeweils etwa einem Viertel waren es gleichrangige Crewmitglieder beziehungsweise Passagiere. "Das ist ein gravierendes Problem, das viel zu sehr vernachlässigt wird", sagt UFO-Mitarbeiterin Sylvia Gaßner. Aber: Die Online-Umfrage mit mehr als 1.000 Teilnehmer*innen war öffentlich auf der UFO-Website zugänglich. Theoretisch konnte also jeder mitmachen - und die Ergebnisse verfälschen. Doch Gaßner betont: "Die Studie ist stimmig zu den Rückmeldungen, die ich von Kolleginnen und Kollegen erhalte." (Foto: Christian Charisius/DPA) 8/13/19 4:32 AM Die jüngsten Meldungen aus der Nacht: - Trump will legale Zuwanderung drastisch erschweren - US-Regierung weicht Schutz bedrohter Tierarten auf - Rechnungshof will Krisenmanagement bei Pkw-Maut durchleuchten - Schmuck und Glücksbringer: Archäologen präsentieren neuen Fund aus Pompeji 8/13/19 4:30 AM Bestimmt kennen Sie das Video von der umwerfenden Simone Biles schon - aber kann man sich das häufig genug ansehen? Heute wünsche ich Ihnen: Kommen Sie genauso fit durch den Tag wie die US-Turnerin über die Matten. 8/13/19 3:56 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich zum "Morgen" hier bei SPIEGEL ONLINE . Lassen Sie uns gemeinsam informiert in den Tag starten. Show more Tickaroo Liveblog Software