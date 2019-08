+++ Der Morgen live +++ Erneut fallen Zehntausende Sozialwohnungen weg

Wir starten mit einer paradoxen Meldung: Während alle Welt über den Mangel an bezahlbarem Wohnraum spricht, geht der Bestand an Sozialwohnungen in Deutschland weiter zurück. Im vergangenen Jahr fielen erneut deutlich mehr Wohnungen für Bedürftige weg, als neue gebaut wurden. Zum Jahresende 2018 gab es fast 42.500 Sozialwohnungen weniger als noch ein Jahr zuvor . Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage aus der Linksfraktion hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Insgesamt gab es zum Jahreswechsel fast 1,18 Millionen Sozialmietwohnungen in Deutschland. Flashback: 2010 gab es noch rund 1,7 Millionen davon. Bei diesen Wohnungen sind die Mieten staatlich reguliert. Nur Menschen, bei denen die Behörden einen besonderen Bedarf sehen, dürfen dort wohnen. Allerdings fallen Sozialwohnungen nach einer bestimmten Zeit - meist nach 30 Jahren - aus der "Bindung" und können normal am Markt vermietet werden. Allein im vergangenen Jahr fielen der Statistik zufolge rund 70.000 Sozialwohnungen aus der Bindung , etwa 27.000 wurden neu gebaut. Die Linken-Wohnungsexpertin Caren Lay fordert deshalb ein "Rettungsprogramm für den Sozialen Wohnungsbau". 8/14/19 4:00 AM Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Liveblog, liebe Leserinnen und Leser! In den kommenden drei Stunden finden Sie hier die wichtigsten Nachrichten für den Start in den Tag, gepaart mit ein paar unterhaltsamen Geschichten und Fundstücken aus dem Netz. Bei Fragen oder Feedback freue ich mich auf eine Nachricht an marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter. Show more Tickaroo Liveblog Software