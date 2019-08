+++ Der Morgen live +++ Forscher entdecken Fossilien von "Monster-Pinguin"

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Rachelle Pouplier beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

8/15/19 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Es ist Donnerstag, der 15. August. Mein Name ist Rachelle Pouplier und ich begleite Sie heute früh in den Tag mit den wichtigsten und kuriosesten Nachrichten aus der Welt. Wenn Sie mich unterwegs erreichen möchten, schreiben Sie mir doch einfach hier: rachelle.pouplier@t-online.de . Und nun lehnen Sie sich zurück. Es geht los mit den Live-News. Show more Tickaroo Liveblog Software