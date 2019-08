+++ Der Morgen live +++ Utrecht eröffnet das größte Fahrradparkhaus der Welt

Spektakuläres Fahrradparkhaus - habe ich zu viel versprochen? Sehen Sie selbst. Alle Fotos: Robin van Lonkhuijsen/ANP/AFP Robin van Lonkhuijsen/ANP/AFP Robin van Lonkhuijsen/EPA-EFE/REX Robin van Lonkhuijsen/EPA-EFE/REX So geht radikale Mobilitätspolitik: Die niederländische Stadt Utrecht hat gestern das weltgrößte Fahrradparkhaus eröffnet. Der spektakuläre Bau am Bahnhofsplatz ("Stationsplein") bietet 12.500 Stellplätze und ein Leitsystem, das an Parkhäuser für Autos erinnert - nur riecht es dort wohl nicht nach Abgasen. Ein Teil des dreistöckigen Parkhauses wurde bereits vor zwei Jahren eröffnet, jetzt kamen noch einmal 5000 Stellplätze hinzu. Die Einrichtung ist rund um die Uhr geöffnet , wird bewacht und beherbergt eine Servicestelle für Reparaturen und Ersatzteile. Ein digitales Wegweisersystem führt Radfahrer zu freien Plätzen, zudem stehen 1000 Leihräder bereit. Nach Angaben der Stadt Utrecht hat das Parkhaus über 30 Millionen Euro gekostet. Der Eisenbahnkonzern "ProRail" zahlte 60 Prozent, Stadt und Regierung teilten sich den Rest. "Wir wollen ein Paradies für Radfahrer schaffen und es gibt noch viel zu tun", sagte die niederländische Staatssekretärin für Infrastruktur, Stientje van Veldhoven, laut "Guardian" über die Investitionen ihrer Regierung in die Fahrrad-Infrastruktur. "Wenn man die Leute aus ihren Autos holen und in die öffentlichen Verkehrsmittel bringen will, muss man sicherstellen, dass das einfach und komfortabel ist." 8/20/19 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie zum heutigen Liveblog und freue mich auf die drei kommenden Stunden voller News und Allerlei. Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Feedback? Dann melden Sie sich gerne via Twitter oder an marius.mestermann@spiegel.de. Los geht's! Show more Tickaroo Liveblog Software