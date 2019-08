+++ Der Morgen live +++ Trump unterstellt jüdischen Wählern der Demokraten Illoyalität

US-Präsident Trump , der sich selbst wohl gern als Freund der jüdischen US-Bevölkerung bezeichnen würde, hat sich nun selbst einem vermeintlich antisemitischen Stereotyp bedient: So warf er jüdischen Wählern vor, die die Demokraten wählten, " entweder völlig fehlinformiert " oder " sehr illoyal " zu sein. Trump hatte sich am Dienstag zur Entscheidung der israelischen Regierung geäußert, den beiden muslimischen demokratischen US-Kongressabgeordneten Ilhan Omar und Rashida Tlaib die Einreise zu verweigern. Trump verband dies mit einer Attacke gegen die Demokraten (im Wortlaut): "Ich denke, dass alle jüdischen Personen, die für einen Demokraten stimmen, entweder eine totale Wissenslücke oder große Illoyalität beweisen." Trump machte keine detailliertere Aussage darüber, was er mit der Illoyalität jüdischer Wähler meine. Kritiker warfen ihm vor, seine Sprache bediene sich der antisemitischen Verleumdung, Juden hätten eine "Doppel-Loyalität" oder wären verbundener mit Israel als mit den Staaten, in denen sie leben. Trumps Kommentar folgte auf eine kontroverse Debatte um Netanyahus Entscheidung, einen Israel-Besuch von Ilhan Omar und Rashida Tlaib nicht stattzugeben. Beide Politikerinnen hatten in der Vergangenheit Israels Politik gegenüber Palästina kritisiert. Mehr zum Thema lesen Sie hier . Adam Bettcher/AFP 8/21/19 4:35 AM Und was passierte während Sie schliefen? Das sind die Meldungen aus der Nacht : Trump sagt Reise nach Dänemark ab: Der Streit um Grönland ist eskaliert. Und der US-Präsident hat klare Worte für die dänische Ministerpräsidentin parat . Ex-Finanzchef des Vatikans bleibt in Haft: George Pell galt als enger Vertrauter des Papstes, dann wurde er wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Sein Einspruch scheiterte nun . USA liefern Kampfjets an Taiwan: China hatte Washington deutlich vor diesem Schritt gewarnt - Donald Trump segnete ihn trotzdem ab . 8/21/19 4:19 AM 8/21/19 4:05 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich freue mich, Sie heute früh wieder begrüßen zu dürfen. Für alle, die sich erst noch orientieren müssen: Es ist Mittwoch, der 21. August. Sie sind beim Morgen auf SPIEGEL ONLINE gelandet. Frisch im Gepäck habe ich für Sie die wichtigsten und kuriosesten Nachrichten aus der Welt - dabei sind unter anderem eine naturverbundene Präsidententochter, für die es einen Shitstorm hagelt und eine gute Nachricht für Fans des Kultfilms "Matrix". Bei Fragen und Anregungen erreichen Sie mich hier: rachelle.pouplier@spiegel.de Alles klar? Dann geht's jetzt los. Show more Tickaroo Liveblog Software