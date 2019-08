+++ Der Morgen live +++ ISS bekommt Landungssteg für private Raumschiffe

Diese Meldung zeigt, welch rasanten Wandel unsere Mobilität durchmacht: Die ISS bekommt einen neuen Landungssteg für private Raumschiffe . Zwei Astronauten haben die Raumstation in einem stundenlangen Außeneinsatz gestern dafür fit gemacht. An der ISS sollen also künftig mehr Raumschiffe privater Anbieter andocken können, etwa die "Starliner" des US-Luftfahrtunternehmens Boeing und die Raumkapseln der Firma SpaceX. Zuletzt hatte die Nasa angekündigt, ab kommendem Jahr auch Weltraumtouristen zu der Station reisen zu lassen. 8/22/19 4:02 AM Nach einem entspannten französischen Mittagessen klingt das nicht: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat unmittelbar vor einem Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson Erläuterungen zu dessen Brexit-Plänen gefordert. Eine Neuverhandlung des EU-Austritts auf der Grundlage der britischen Vorschläge sei "keine Option" , sagte Macron laut Nachrichtenagentur AFP gestern Abend bei einem Presseempfang in Paris. 8/22/19 4:01 AM Guten Morgen, liebe Leser. Ich freue mich, Sie bis neun Uhr in den Tag begleiten zu dürfen - mit Nachrichten, Bildern, Lesetipps, Wetterprognosen... Die Seite ist "frisch", wie mein Kollege am Newsdesk sagt, also bestückt mit neuen Meldungen. Dann kann's ja losgehen. Show more Tickaroo Liveblog Software