+++ Der Morgen live +++ Johnson fällt in Paris mit schlechtem Benehmen auf

8/23/19 4:16 AM Beginnen wir mit dem britischen Premier Boris Johnson . Der macht immer wieder durch seine unkonventionelle Art von sich reden. Mal geht es um seine politische Agenda, mal um seine eher legere Frisur - oder eben überhaupt über seinen flapsigen Auftritt. Diesmal stieß sein Benehmen allerdings auch bei den im Grunde entspannten Briten auf heftige Kritik. Auf einem Foto ist zu sehen, wie Johnson gestern im Pariser Élyséepalast seinen rechten Fuß auf ein rundes Tischchen stützt und sich bräsig im Sessel zurücklehnt. Ihm gegenüber sitzt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Einigen Twitter-Nutzern des Netzwerks Twitter, in dem das Bild auch verbreitet wurde, war das Verhalten aber offenbar zu wenig staatsmännisch. An der britischen Elite-Schule Eton, die Johnson besucht hat, würden anscheinend keine Manieren gelehrt, kommentierte eine Nutzerin. Andere gaben dem Premier den Spitznamen "Boorish Johnson" - "boorish" wird mit flegelhaft übersetzt. Johnson habe sich für einen eher "informellen Ansatz" entschieden, als er sich mit Macron zusammensetzte, schrieb die britische Tageszeitung "The Guardian" mit typisch britischer Ironie. Mit Johnsons Vorgängerin Theresa May wäre das niemals passiert, so die Zeitung. Christophe Petit/Reuters 8/23/19 4:07 AM 8/23/19 4:03 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Der Bauernverband stellt heute seinen Erntebericht in Berlin vor. Tenor: Es war zwar nicht ganz so schlecht, wie im vergangenen Jahr, aber doll war's jetzt auch nicht. Ich erwähne das an dieser Stelle nur, um klar zu machen, dass man sich nicht uneingeschränkt über die traumhaften Spätsommertage freuen kann, die jetzt anbrechen: Es ist und bleibt schlicht zu trocken. Und trotzdem: Der Blick aus dem Fenster auf einen Tagesanbruch mit klarem blauen Himmel entschädigt für das frühe Aufstehen. Kommen wir zu den Nachrichten. . . Show more Tickaroo Liveblog Software