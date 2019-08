+++ Der Morgen live +++ Reihenweise Diebstähle - Barcelonas Polizei hilft Nudisten mit Kleidung aus

8/26/19 4:17 AM In Barcelona müssen Touristen seit jeher besonders auf ihre Habseligkeiten auspassen. Selbst ein sorgsam abgeschlossenes Auto halft oft nicht. Aber Am Strand konnte man bislang noch hoffen, dass sie einem zumindest das Hemd am Leib ließen. Der Ehrenkodex scheint nicht mehr zu gelten: Speziell an Nudistenstränden kommt es immer häufiger vor, dass Badende plötzlich buchstäblich ohne alles dastehen , wenn sie aus dem Wasser kommen. die Polizei kann da im Prinzip auch nicht viel machen. Immerhin haben die Ordnungshüter jetzt ein kleines Lager mit Notpaketen bereitgestellt : T-Shirt, Shorts, Flip-Flops und ein Metro-Ticket müssen fürs Erste genügen. Mehr als 100 solcher Hilfe-Sets sind bereits abgeholt worden . . . alejandro Garcia/EPA-EFE/Rex 8/26/19 4:07 AM 8/26/19 4:03 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Ich empfehle Ihnen, ihre Pflanzen zu gießen, bevor Sie aus dem Haus gehen. Denn die Meteorologen sagen hochsommerliche Temperaturen und Dauersonnenschein voraus. Die kommende Wärme das Tages ist schon in diesen frühen Stunden spürbar. Aber kommen wir erst einmal zu den Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software