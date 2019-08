+++ Der Morgen live +++ Sprit ist an Autobahnen teurer - um mehr als 20 Cent

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Heike Klovert beim Start in den Tag - hier finden Sie die Autorin bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Dass Sprit an der Autobahn teurer ist, haben wir immer gewusst. Wieviel teurer, hat der ADAC ermittelt: Sie sparen durchschnittlich mehr als 20 Cent pro Liter, wenn Sie vor oder nach der Autobahn tanken. Ein Liter Super E10 koste an Autobahntankstellen durchschnittlich 21,4 Cent mehr als an einer Zapfsäule abseits der Autobahn, teilte der ADAC unter Berufung auf einen verbandseigenen Preisvergleich mit. Diesel ist demnach 23,8 Cent teurer. Es lohnt sich laut der Studie bereits, wenn sie zum Tanken nur wenige hundert Meter von der Autobahn abfahren . Tankstellen, die sich im Umkreis der Auf- und Abfahrten befinden, nähmen im Schnitt nur noch rund 2 Cent mehr als die Tankstationen, die gänzlich abseits der Schnellstraßen liegen. 8/27/19 4:00 AM