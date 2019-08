+++ Der Morgen live +++ Größte Hotel-Kette streicht Duschgel-Fläschchen - der Umwelt wegen

8/30/19 4:05 AM 8/30/19 4:04 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. Auch wenn sich die Luft in Berlin fast tropisch anfühlt, sind die Zeichen des Spätsommers unübersehbar. So dunkel und verlassen wirkten die Straßen schon lange nicht mehr, wie heute Morgen. An dem Bild vom Reichstag kann man das nicht so gut erkennen, weil es zu spät aufgenommen ist. Aber die Vorboten des Herbstes sind schon spürbar. Kommen wir zu den den Nachrichten aus aller Welt . . . Show more Tickaroo Liveblog Software