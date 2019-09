+++ Der Morgen live +++ Ex-AfD-Chefin Petry geht bei Sachsen-Wahl unter

9/2/19 4:11 AM Bezeichnend ist ja schon, dass viele von einem Erfolg sprechen, dass die - eindeutigen Wahlsieger - von der AfD nicht ganz so gut abgeschnitten haben , wie es immerhin auch denkbar gewesen wäre. Schließlich fehlten nur wenige Prozentpunkte, um zumindest in Sachsen stärkste Kraft zu werden. Trotzdem muss man konstatieren, dass viele Menschen in Sachsen (und nur einige weniger in Brandenburg) nur geringe Berührungsängste mit Politikern haben, die offen deutschnationales Gedankengut pflegen. Auch wenn da ein gewisses Maß an Protest gegen die "etablierten Parteien" enthalten ist - wer Leuten wie Alexander Gauland, Andreas Kalbitz oder Bernd Höcke seine Stimme gibt, erklärt sich auch mit ihren Thesen einverstanden. . . 9/2/19 4:00 AM 9/2/19 3:59 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Heute will ich mich ausschließlich auf die Wahlen in Sachsen und Brandenburg konzentrieren. Neben den Wust an Zahlen und Gewinn- und Verlustrechnungen gibt es nämlich noch viele kleine Anekdoten, die es wert sind erzählt zu werden. Show more Tickaroo Liveblog Software