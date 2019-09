+++ Der Morgen live +++ Die Chaostage von London beginnen

9/3/19 4:35 AM "Order!" Der Mann, auf den es heute im britischen Parlament ankommt, heißt John Bercow , als Unterhaussprecher wacht er über das Prozedere. Ein kurzes Videoportrait finden Sie hier . 9/3/19 4:30 AM MAD in England: Wie es Boris Johnson überhaupt geschafft hat, an die Spitze der britischen Regierung vorzurücken - und wie er den Brexit mit angerichtet hat, das hat vor einigen Wochen der SPIEGEL in seiner Titelgeschichte erklärt. Sie finden Sie hier . 9/3/19 4:19 AM Guten Morgen, oder besser: Good Morning! Die Live-News konzentrieren sich heute auf den Brexit-Streit: In wenigen Stunden nimmt das britische Parlament nach seiner Sommerpause die Arbeit wieder auf; es hat wohl nur diese Woche, um einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Denn ab kommender Woche – und bis zum 14. Oktober – hat Premierminister Boris Johnson das Parlament suspendiert, die Queen hat zugestimmt. Seine Gegner haben nur eine Chance: Heute die Agenda im Parlament zu kapern. Wie ihre Chancen stehen? Das lesen Sie hier . Show more Tickaroo Liveblog Software